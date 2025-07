Juventus nuovo tridente e colpo in Serie A | Si fa con lo scambio | ESCLUSIVO

Il mercato della Juventus è in fermento, con un nuovo tridente e un colpo strategico in Serie A che si annuncia esclusivo. La squadra di Igor Tudor punta a rinforzarsi e tornare protagonista, puntando su uno scambio audace e ben studiato. La dirigenza bianconera non si ferma qui: il prossimo passo potrebbe riscrivere le regole del mercato italiano. Juventus, ecco il nuovo...

Il mercato della Juventus è appena iniziato: dal nuovo tridente al colpo in Serie A con lo scambio. L’annuncio in esclusiva La Juventus è pronta a tornare grande protagonista anche sul mercato e non si fermerà di certo al colpo a parametro zero Jonathan David. La nuova dirigenza bianconera è così al lavoro per rinforzare la rosa di Igor Tudor: l’obiettivo è quello di tornare quantomeno competitivi per lo Scudetto. Juventus, ecco il nuovo direttore tecnico: tutti i dettagli e gli aggiornamenti anche sul fronte mercato (Screenshot) – Calciomercato.it A ‘Juve Zone’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it