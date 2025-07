L’ira della polizia sui dem. Appoggiano chi ci odia.

L'episodio del 19 luglio a Monza ha acceso un dibattito acceso tra le forze dell’ordine e i gruppi antagonisti. Mentre il disprezzo verso le divise è noto, questa volta l’evento dal titolo provocatorio «Police Abolition» ha superato ogni limite, alimentando la rabbia delle pattuglie e sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e sui rischi di azioni contro lo Stato. È fondamentale analizzare con attenzione le cause e le conseguenze di tali iniziative per preservare l’ordine pubblico.

Il disprezzo delle frange antagoniste verso le forze dell'ordine è noto, ma l'evento del 19 luglio a Monza va oltre, scatenando la giustificata rabbia delle divise. Non è certo una novità che i centri sociali e affini abbiano una profonda avversione verso i rappresentanti dello Stato. Ma se un evento dal titolo provocatorio «Police Abolition - Corso di base sull'abolizione della polizia» - organizzato all'aperto - in caso di maltempo non verrà annullato ma si sposterà al Circolo 1 del Partito Democratico (quello dedicato a Massimo D'Antona in viale Libertà 33) nasce un problema e da qui la rabbia delle divise.