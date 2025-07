Tutti in sella appassionatamente La riabilitazione va a cavallo Il Cer fa festa con i suoi ragazzi

Tutti in sella, appassionatamente: il Centro Equestre di Riabilitazione torna a vivere un’estate all’insegna della gioia e della solidarietà. Con entusiasmo, il CER ha celebrato la fine del ciclo di lezioni 2025, regalando a una cinquantina di giovani protagonisti un evento indimenticabile. Tra sorrisi, emozioni e cavalli, si sono rafforzati i legami tra disabilità e speranza. La festa di quest’anno ha dimostrato ancora una volta che, con il supporto giusto, ogni ostacolo può essere superato.

L'associazione Cer (Centro equestre di riabilitazione) come ogni anno in estate, per celebrare la conclusione del ciclo di lezioni, ha organizzato un evento davvero speciale che, in questo 2025, ha rappresentato un vero successo. La festa di quest'anno ha ospitato una cinquantina di ragazzi, tutti allievi del Cer, con diverse disabilità fisiche o psicologiche. Alcuni di loro sono stati accompagnati dai propri genitori, altri dalle associazioni di cui fanno parte, ovvero la cooperativa Lambro e Nuova famiglia di Monza, la fondazione Asfra di Vedano al Lambro, la cooperativa Gioele e Luciano Donghi, entrambe di Lissone, e la cooperativa sociale Villa Santa Maria di Tavernerio.

