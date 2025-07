Alcide Pierantozzi | La sofferenza mentale è un disagio generazionale O forse una sensibilità in più

Alcide Pierantozzi, con la sua penna sincera e autentica, ci invita a riflettere sulla complessità della sofferenza mentale. Tra disagio generazionale e sensibilità profonda, il suo racconto di vita e fragilità apre uno squarcio su un mondo spesso frainteso. La sua testimonianza ci ricorda che dietro le sfide psichiche si celano emozioni e storie da ascoltare e comprendere appieno. Scopriamo insieme come affrontare queste realtà con empatia e consapevolezza.

"Se una giornata finisce, non riesco a capire che ne comincerà un'altra. è come se mi aggirassi confusamente all'interno della mia testa per ritrovare il dettaglio concreto in mezzo all'impalpabilità dei ricordi". Lo scrive Alcide Pierantozzi nel suo libro Lo sbilico (Einaudi), testimonianza del suo essere "difettoso", del suo vivere a 40 anni con – certificati dagli psichiatri – il disturbo bipolare, lo spettro dell' autismo, la dissociazione dell'io. È il diario della sua cura: prende sette psicofarmaci al giorno, ha lasciato Milano per tornare a vivere nel suo paese, Colonnella, tra l'Abruzzo e le Marche, con sua madre.

"Lo sbilico" di Alcide Pierantozzi - Alcide Pierantozzi, con il suo nuovo libro "Lo sbilico", pubblicato da Einaudi, ci offre un racconto intenso e autentico della propria vita, intriso di emozioni e verità.

