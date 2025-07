Chiosco ai giardini C’è anche chi dice sì Ecco la ’contro petizione’

Nel cuore di Pistoia, i Giardini di San Biagio si trovano al centro di un acceso dibattito: da una parte, chi promuove la petizione contro l’installazione del chiosco, temendo possibili problemi di sicurezza e degrado; dall’altra, chi vede in questa struttura un’opportunità di rivitalizzazione e socialità. La divisione tra residenti è evidente, ma quale sarà il futuro di questo progetto e come influenzerà il quartiere?

PISTOIA Spunta una ’contro-raccolta firme’ per l’installazione di un chiosco nei giardini di San Biagio (ex Cerri) a sostenere quel progetto che una fazione di residenti ha pubblicamente contestato per prima raccogliendo sottoscrizioni di contrari. Quartiere spaccato insomma, diviso tra chi sostiene che quel chiosco (ancora non realizzato e i cui lavori sono momentaneamente in pausa) possa diventare calamita di situazioni sgradite e chi invece ritiene che, all’esatto opposto, quello possa diventare un presidio di sicurezza oltre che una garanzia di cura in un luogo che richiederebbe molti più interventi di manutenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiosco ai giardini. C’è anche chi dice "sì". Ecco la ’contro petizione’

In questa notizia si parla di: chiosco - giardini - dice - ecco

