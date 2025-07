Spari sulla gente in fila per gli aiuti a Gaza | altre 27 vittime

La violenza continua a mietere vittime innocenti a Gaza, mentre i negoziati diplomatici si intensificano tra tensione e speranza di pace. Dopo gli scontri e le tristissime perdite, il mondo guarda con apprensione alle mosse di attori chiave come Stati Uniti, Israele e Hamas, che cercano di trovare un fragile equilibrio tra conflitto e diplomazia. La strada verso una soluzione duratura rimane incerta, ma il dialogo sembra l’unica via possibile per fermare questa spirale di violenza.

di Aldo Baquis Dopo i due incontri di questa settimana alla Casa Bianca fra Donald Trump e Benyamin Netanyahu i nuovi equilibri in Medio Oriente sono adesso oggetto di un intenso lavorio diplomatico a Doha. Nella capitale del Qatar proseguono i contatti indiretti fra Israele e Hamas mentre si attende ancora l’arrivo dell’emissario Usa Steve Witkoff, incaricato di finalizzare la tregua per Gaza che nei giorni scorsi sembrava a portata di mano e che nel frattempo è tornata nell’incertezza. Da parte di Hamas c’è scetticismo, viste le richieste israeliane e per alcuni fonti palestinesi avrebbe già rigettato la proposta di tregua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spari sulla gente in fila per gli aiuti a Gaza: altre 27 vittime

