Nuova vita per Cascina Corba. Dall’abbandono alla rinascita. Ora la pulizia, poi arriverà il bando.

Dopo anni di abbandono, Cascina Corba si prepara a rinascere. Un tempo scenario di ricordi e di storia milanese, ora si apre a una nuova opportunità grazie a lavori di bonifica e alla prospettiva di un futuro ricco di progetti. La natura selvaggia ha lasciato il posto a spazi che tornano a vivere, pronti a scrivere un nuovo capitolo. La rinascita di Cascina Corba sta per iniziare, e il meglio deve ancora venire.

Tutt'attorno c'era un groviglio verde che rendeva impossibile anche solo arrivare all'ingresso. Una situazione che acuiva la nostalgia del passato, quello della Milano rurale e poi gli anni d'oro del ristorante nato in quel luogo, chiuso dopo la pandemia. Nelle settimane scorse, però, i punti di accesso sono stati liberati e l'area è stata ripulita perché l'intenzione è quella di far rivivere Cascina Corba, che resta una delle poche testimonianze agricole all'interno della città, tra via dei Gigli e via Cascina Corba, a Primaticcio, a ridosso del Villaggio dei fiori. Sui social, il presidente del Municipio 6 Santo Minniti ha mostrato il risultato degli interventi di pulizia "che permetteranno – ha spiegato – di rendere di nuovo visitabile l'intera area, aspetto fondamentale per far partire il prima possibile il nuovo bando di assegnazione, progetto fortemente sostenuto dal Municipio 6 insieme all'Assessorato al Demanio".