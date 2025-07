La metrotranvia riparte Traguardo marzo 2028

La metrotranvia Milano-Seregno torna protagonista con il traguardo previsto per marzo 2028, segnando un passo decisivo verso una mobilità più sostenibile. Nelle ultime ore, i vertici delle istituzioni e delle aziende coinvolte hanno effettuato un sopralluogo nei cantieri, confermando il forte impegno per rispettare i tempi e garantire un'infrastruttura all’avanguardia. È un momento di grande entusiasmo e speranza per la città, che si appresta a vivere una nuova era di connettività.

Proseguono le attività nei cantieri della metrotranvia Milano-Seregno. Nelle scorse ore la consigliera delegata alle infrastrutture della Città metropolitana e i vertici delle società Alpha General Contractor, che ha acquisito il ramo di azienda della Cmc Ravenna che ha in appalto i lavori della Milano-Desio-Seregno, hanno fatto un sopralluogo nei cantieri. Il sopralluogo è stato successivo ad un primo incontro a Palazzo Isimbardi, sede della Città metropolitana, per approfondire gli aspetti tecnici correlati al passaggio di proprietà. La consigliera delegata Daniela Caputo si è detta soddisfatta dei due incontri: "Ho potuto verificare personalmente che le attività nei cantieri proseguono senza interruzioni, che sono stati avviati, nel rispetto del programma, gli asfalti relativi alla fase 1, ove previsti.

