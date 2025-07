’Ricasoli’ studenti a lezione di trattore | Quaranta già abilitati alla guida Più opportunità nelle aziende

Gli studenti dell'Istituto agrario 'Ricasoli' di Montalcino hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova le loro competenze pratiche tra le rinomate vigne di CastelGiocondo, arricchendo il proprio percorso formativo con esperienze concrete. Questi momenti di apprendimento sul campo, condivisi anche dai colleghi di Siena alla Tenuta Olimena, dimostrano come realtà agricole di successo credano e investano nel futuro dei giovani. Le prove pratiche sono solo l'inizio di un percorso di crescita e opportunità nel mondo agroalimentare.

di Laura Valdesi SIENA Le prove pratiche? Gli studenti dell’Istituto agrario ’Ricasoli’ di Montalcino si sono esercitati nella Tenuta di CastelGiocondo, una realtà vitivinicola della provincia di grande prestigio. I loro colleghi dell’agrario di Siena, invece, hanno fatto lezione nella Tenuta Olimena di Massimiliano Pieri a Buonconvento. "Realtà agricole affermate che hanno creduto nel nostro singolare progetto formativo e si sono rese disponibili ad ospitare le prove pratiche dei corsi, mettendo a disposizione un vasto parco mezzi e attrezzature di ultima generazione", spiega Fabio Calcagni. Formatore esperto della Regione Toscana, ha ideato e organizzato, coadiuvato dal Centro servizi Soldani, in sostanza una ’scuola’ per guidare mezzi agricoli per i ragazzi delle classi quinte. 🔗 Leggi su Lanazione.it