Diretta Rai Sport Domenica 13 Luglio 2025 Tour France Pallanuoto Mondiali Europei Calcio Femminile

In vista di un weekend ricco di emozioni, Digital-News.it vi svela la programmazione sportiva della Rai per domenica 13 luglio 2025. Dai grandi eventi del Tour de France e i Mondiali di pallanuoto alle sfide europee di calcio femminile, i canali Rai e Rai Sport HD offrono dirette, approfondimenti e notizie per gli appassionati. Lo sport resta un pilastro imprescindibile della Rai, con una copertura completa e coinvolgente che non potete perdere.

In vista del weekend, Domenica 13 Luglio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 TivĂąsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Diretta Rai Sport Domenica 13 Luglio 2025 Tour France, Pallanuoto Mondiali, Europei Calcio Femminile

In questa notizia si parla di: sport - domenica - luglio - diretta

Bici e pattini, a Casier una domenica di sport e solidarietà - Una domenica all'insegna dello sport e della solidarietà attende Casier! Dopo il rinvio del 25 aprile, il 18 maggio si svolgerà la 41^ edizione della “Pedalata e pattinata per la vita” a Dosson.

TORNEO BEACH VOLLEY 3x3 MISTO Prima Sport Village – Via Giovanni Suppo 4, Avigliana (TO) ? Domenica 20 Luglio – Dalle ore 10:00 ? Formula torneo: • Gironi + tabellone a eliminazione diretta • Minimo 8 partite garantite per ogni squadra • Vai su Facebook

Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile Vai su X

Sinner-Alcaraz si vedrĂ in tv in chiaro? Orario e canale della finale di Wimbledon; Wimbledon, la vigilia di Sinner e Alcaraz LIVE; Wimbledon, finale anche in chiaro: orario e dove vederla in tv e streaming.

Diretta Rai Sport Domenica 8 Giugno 2025: Calcio Nations League 2025 ... - Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile. Segnala digital-news.it

Mondiali Nuoto 2025 Sky e NOW: in diretta da Singapore pallanuoto, tuffi, nuoto artistico e acque libere - La 22esima edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto – “World Aquatics Champions... Da digital-news.it