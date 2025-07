Giacomo Rizzolatti | L’abitudine agli orrori riduce l’empatia

Giacomo Rizzolatti e la scoperta dei neuroni specchio hanno rivoluzionato il nostro modo di comprendere le emozioni e l'empatia. Prima relegata a pochi specialisti, oggi questa parola entra nelle conversazioni quotidiane, grazie anche alle recenti scoperte scientifiche. Tuttavia, l'abitudine agli orrori e alla violenza rischia di appiattire la nostra sensibilità , rendendo più difficile mantenere vivo il sentimento di comprensione reciproca. Ma come possiamo preservare questa preziosa capacità in un mondo sempre più complesso?

Ci sono scoperte scientifiche che modificano il lessico. Chi ha vissuto un po’ più di Novecento ricorderà che il vocabolo “empatia”, oggi captato al bar, affiorava solo sulle labbra di studiosi di estetica o di alcuni psicologi. Fu negli anni Novanta, quando i ricercatori dell’università di Parma guidati dal neuroscienziato Giacomo Rizzolatti scoprirono i neuroni specchio, che la parola cominciò a incrementare la diffusione. Da allora, malgrado i riconoscimenti e la circostanza che lui sembri non curarsene, molti si chiedono perché a Rizzolatti non sia stato dato il Premio Nobel e se glielo daranno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Giacomo Rizzolatti: “L’abitudine agli orrori riduce l’empatia”

