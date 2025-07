Kiev portaerei russa con missili Kalibr nel Mediterraneo

La presenza di una portaerei russa armata con missili Kalibr nel Mediterraneo accende i riflettori su una possibile escalation militare nella regione. La Marina ucraina ha confermato l’attivazione di tre navi da guerra russe nel mar, evidenziando una minaccia concreta e crescente. In questo scenario instabile, gli sviluppi potrebbero avere ripercussioni significative sulla stabilità internazionale, lasciando il mondo in tensione e in attesa di ulteriori dettagli.

La Russia ha schierato oggi tre navi da guerra nel Mar Mediterraneo, inclusa una portaerei equipaggiata con missili da crociera Kalibr: lo ha reso noto la Marina militare ucraina, come riporta RBC-Ucraina. "Ci sono tre navi nemiche nel Mar Mediterraneo, una delle quali è una portaerei con missili da crociera Kalibr, con una salva totale di quattro missili", si legge in un comunicato stampa. Allo stesso tempo, questa mattina non è stata segnalata alcuna nave russa nel Mar Nero o nel Mar d'Azov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev, portaerei russa con missili Kalibr nel Mediterraneo

