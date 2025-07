Sorbet Nails Il trend dolce e luminoso che porta l’estate sulle unghie grazie ai colori pastello

Le Sorbet Nails sono il trend irresistibile di questa stagione, un connubio tra dolcezza e luminosità che trasforma le unghie in veri e propri dessert estivi. I colori pastello, delicati e vibranti allo stesso tempo, evocano fresche sensazioni e spensieratezza, rendendo ogni manicure un’esplosione di stile e allegria. Perfette per chi desidera portare un tocco di golosità sulla punta delle dita, le Sorbet Nails conquistano già il cuore delle appassionate di bellezza e tendenze.

Secondo un curioso ma puntuale meccanismo psicologico associare una nuova tendenza nascente a leccornie di varia sorta ne aumenta esponenzialmente le probabilità di successo. Ragion per cui, a successo appurato, un’altra inedita voga a tema culinario sta scuotendo l’algoritmo dei social per approdare sulla tavola beauty di ognuna di noi: questa volta la delizia – ghiacciata – protagonista è il sorbetto, ma sulle unghie. Le Sorbet Nails sono l’iniezione di buonumore di cui necessiti: scopri il beauty look più dissetante dell’estate 2025. L’idilliaco quadretto è il seguente: un tranquillo pomeriggio d’estate al mare, con la musica in sottofondo ed una rinfrescante quanto meritata merenda tra le mani. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sorbet Nails. Il trend dolce e luminoso che porta l’estate sulle unghie grazie ai colori pastello

Le Sorbet Nails – o unghie sorbetto – reinterpretano le tonalità pastello in chiave fresca e brillante per un'estate colorara ma senza eccessi

