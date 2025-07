Osservatorio astronomico in cerca di un tecnico Costruirà parti di telescopi

Sei appassionato di tecnologia e desideri far parte di un progetto che va oltre i confini della Terra? L’Osservatorio astronomico di Brera, con quasi un secolo di storia, cerca un tecnico opto-meccanico per costruire e riparare parti di telescopi, lavorando in un ambiente unico e stimolante. Se hai un diploma di scuola superiore e vuoi contribuire a esplorare l’universo, questa è l’opportunità che fa per te. Unisciti a noi e guarda oltre le nuvole!

Lavorare con la testa tra le nuvole, anzi oltre, nello spazio. Gli scienziati dell’ Istituto nazionale di astrofisica dell’ Osservatorio astronomico di Brera, la più antica istituzione scientifica milanese tuttora attiva, cercano un collega che lavori con loro alla specola di Merate, che tra un paio d’anni compie un secolo. Il collega da reclutare a tempo pieno e indeterminato è un tecnico opto-meccanico. Deve essere diplomato a una scuola superiore di secondo grado di durata quinquennale. Il concorso prevede una prova scritta e una orale, su argomenti inerenti le attività da svolgere. La partecipazione al bando scade tra meno di dieci giorni, martedì 22 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Osservatorio astronomico in cerca di un tecnico. Costruirà parti di telescopi

In questa notizia si parla di: osservatorio - astronomico - tecnico - cerca

Musica, arte e proiezioni sul planetario: l'evento all'osservatorio astronomico - Sabato 7 Giugno, il planetario di Genova diventa palcoscenico per un'esperienza unica: "Live Stars and Cosmic Remains - Stellamoto di inizio estate".

Domenica 20 luglio 2025 torna “UN CIELO DI STELLE”, tradizionale appuntamento estivo con il personale tecnico scientifico dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino per trascorrere insieme una serata dedicata all’osservazione del cielo. Dopo una bre Vai su Facebook

Osservatorio astronomico in cerca di un tecnico. Costruirà parti di telescopi; L’Osservatorio Astronomico di Brera cerca un tecnico per la sede di Merate; Determina 142/2025 – Un posto di “Operatore Tecnico” ottavo livello – Tempo determinato e regime tempo pieno – Durata un anno – Scadenza 7 maggio 2025 – Merate – INAF.

Osservatorio astronomico in cerca di un tecnico. Costruirà parti di telescopi - Gli scienziati dell’Istituto nazionale di astrofisica dell’Osservatorio astronomico ... Come scrive ilgiorno.it

Scienza in quota, il Gran Sasso apre le sue eccellenze. Visite guidate all’Osservatorio Astronomico e al Giardino Alpino di Campo Imperatore - Rivera” dell’Università degli Studi dell’Aquila propongono, per la prima volta, un ciclo di visite gu ... Segnala terremarsicane.it