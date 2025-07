Verstappen questa volta ha esagerato | imbarazzo in diretta

Verstappen questa volta ha esagerato in diretta, creando un imbarazzo imprevisto. La stagione di Formula 1 sta sorprendendo tutti, con Max che fatica a mantenere il suo ruolo di favorito. Tra ritiri e incidenti, l’olandese si trova a dover affrontare una sfida inaspettata. La Red Bull, fino a ora dominante, sembra aver perso un po’ della sua marcia. E mentre i piloti emergenti si fanno strada, la corsa al titolo si fa sempre più incerta.

Questa stagione di Formula 1 sta registrando un andamento insolito per Max Verstappen. Partito come favorito per confermarsi campione, l’olandese ha spesso faticato a mantenere il ritmo dei team emergenti. In Austria ha subito un ritiro dopo una collisione nei primi giri, mentre a Silverstone, nonostante la pole, un testacoda lo ha relegato al quinto posto. Le prestazioni della Red Bull si sono rivelate meno incisive del previsto: il team, un tempo dominatore, ora lotta per restare tra i primi. Al momento Verstappen si trova terzo nel Mondiale, con un gap di 69 punti dal leader Oscar Piastri, mentre la McLaren continua la sua scalata. 🔗 Leggi su Sportface.it