Gozzi Federacciai | ora nervi saldi | Un accordo poi l’Ue riveda i piani

Nel cuore di un mondo in rapido mutamento, Antonio Gozzi, presidente di Duferco e Federacciai, affronta con pragmatismo e determinazione le sfide poste dai recenti sviluppi internazionali. La recente presa di posizione di Trump, definita "un inizio di trattativa", non lo coglie impreparato: sa che le negoziazioni sono complesse, ma resta convinto che la forza di negoziazione degli uomini d'affari possa fare la differenza. E ora, piĂą che mai, bisogna mantenere i nervi saldi e guardare avanti.

De Robertis Il presidente di Duferco e di Federacciai Antonio Gozzi cerca di prenderla con filosofia. "La lettera di Trump in perfetto stile Trump – spiega – segna l'inizio di una trattativa. Difficile, lunga, tortuosa, ma è una trattativa". Non pare troppo allarmato. "Guardi, queste cose le capiscono meglio gli uomini del business che i politici, e non dimentichiamo che Trump resta un businessman, peraltro di un business così particolare come quello immobiliare". Quindi non bisogna spaventarsi? "Gli uomini di business sanno che all'inizio di ogni trattativa la prima cosa è mantenere il sangue freddo e i nervi saldi.

Dazi Usa sull’acciaio, cosa cambia per l’Italia? Gozzi (Federacciai): «L’export andrà a zero, temo l’invasione di prodotti cinesi» – L’intervista - I nuovi dazi USA sull'acciaio non colpiranno direttamente le acciaierie italiane, ma potrebbero segnare l'inizio di un'emorragia di importazioni cinesi nel mercato europeo.

