Festiani muti gli altri solo ‘nì’ calcolati | Avellino ostaggio dei codardi

Avellino, città in bilico tra silenzi e compromessi, si ritrova ostaggio di decisioni elusive e scelte di comodo. I numeri sono sfuggenti, i traguardi lontani, e la politica sembra più un gioco di prestigio che un impegno reale. Laura Nargi, con quei 13 voti come unico sostegno, si aggrappa a uno scenario incerto, mentre il commissariamento minaccia di cambiare tutto. È tempo di risvegliarsi e affrontare la verità, perché il futuro di Avellino non può restare in stand-by.

Avellino, città dove la politica sembra un gioco di prestigio: i numeri non ci sono, il traguardo è lontano, ma nessuno vuole davvero prendersi la briga di mettere fine allo spettacolo. Laura Nargi resta sospesa, aggrappata a quei 13 voti come a un salvagente sgonfio, mentre il commissariamento.

Avellino, Mazzeo rompe con i festiani: "Non siamo pedine, sostengo Nargi"

