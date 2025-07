un bosco alla materna don bosco messi a dimora oltre 200 alberi

L’iniziativa è stata portata avanti con entusiasmo e impegno, trasformando il desiderio di tutela ambientale in un gesto concreto di sostenibilità. A Spilamberto, un nuovo bosco urbano nasce grazie a questa preziosa operazione di recupero e riqualificazione ambientale. Un esempio tangibile di come la collaborazione tra scuole, comunità e istituzioni possa contribuire a rendere il nostro pianeta più verde e sostenibile, passo dopo passo.

A Spilamberto è stato impiantato un nuovo bosco urbano, recuperando peraltro ben 250 piante che erano state utilizzate per un evento in Piazza Grande a Modena. Dopo la manifestazione "Labirinto della Sostenibilità" infatti, svoltasi appunto nel cuore di Modena, ora 250 piante che erano state impiegate in quella occasione hanno trovato la loro collocazione stabile nel giardino della scuola dell'infanzia Don Bondi. L'iniziativa è stata portata avanti dal Consorzio forestale Mutina Arborea, con il sostegno di privati cittadini, aziende e dell'amministrazione comunale di Spilamberto. "Mutina Arborea – ricordano gli organizzatori - ha gestito tutte le diverse fasi: dalla progettazione alla messa a dimora delle piante, con il coinvolgimento dei più piccoli.