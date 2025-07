Sfugge a sequestro e violenza Si lancia dall’auto in corsa | salva L’aggressore finisce in manette

Una serata da incubo a Dalmine: un uomo tenta di sequestrare una donna, ma lei riesce a scappare gettandosi dall’auto in corsa e a mettere in salvo la propria vita. Un gesto di coraggio che ha portato all’arresto del aggressore, trasformando una situazione di terrore in un atto di resilienza e speranza. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale il coraggio nelle emergenze.

Martedì sera 1° luglio: un quarantaduenne invita una donna a salire a bordo della propria auto, a Dalmine, in viale Lombardia. Poi, all’improvviso, le mostra un coltello e le punta una pistola alla tempia tenendola sequestrata per un viaggio di chilometri e cercando di costringerla ad avere rapporti sessuali. Una nottata da incubo per la vittima che alla fine è riuscita a scappare gettandosi dalla vettura e fornendo ai carabinieri elementi utili per rintracciare il suo aggressore. L’uomo, pluripregiudicato della Valle Seriana, è stato arrestato ad Alzano Lombardo. Le accuse nei suoi confronti sono tentato sequestro di persona, violenza sessuale aggravata, minaccia aggravata e porto illegale di armi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sfugge a sequestro e violenza. Si lancia dall’auto in corsa: salva. L’aggressore finisce in manette

