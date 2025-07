lavoravamo nel piazzale noi vivi per miracolo

Un istante fatale, un’incredibile scarica di fortuna e tempestività. Gli operai edili che lavoravano nel piazzale di fronte allo stabilimento Gls sono stati testimoni di un evento drammatico: un’esplosione che avrebbe potuto cambiar loro la vita in un attimo. Quello che segue è la testimonianza di un miracolo sfiorato, un racconto di coraggio, terrore e immediata reazione. Ecco come si è svolto quel momento cruciale...

"Siamo stati fortunati. In quel momento eravamo tutti dentro l’edificio per un lavoro di pavimentazione. Ma poco prima eravamo su quel piazzale". Sono gli operai edili che al momento dello schianto e delle esplosioni erano intenti a lavori di sistemazione delle resine nello stabilimento Gls e che per istinto al primo botto si sono fermati sulla soglia della porta che dà sul cortile. "Lì davanti c’erano le nostre attrezzature e un collega, viste le fiamme, ha deciso di salire sul furgone per portarlo in salvo" ha raccontato Mattia (a destra, un frame del video sul nostro sito web) consapevole del rischio scampato anche dal compagno di lavoro che ha messo in moto e chiuso il portello mentre la raffica di esplosioni ha diffuso le fiamme che hanno avvolto la fiancata destra del furgone, che si è andato a fermare a un centinaia di metri di distanza col portellone scorrevole carbonizzato e deformato dalla temperatura altissima al quale è stato esposto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it