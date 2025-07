Putin in pressing sull’Iran

La guerra in Ucraina si espande, diventando il simbolo di uno scontro ideologico tra due visioni del mondo. Mentre Mosca alimenta un conflitto che sembra alimentarsi solo nella sua mente, la pioggia di fuoco su Kiev continua senza sosta. Intanto, i misteriosi consigli di Putin all’Iran sull’arricchimento dell’uranio aggiungono un ulteriore strato di tensione internazionale. Per l’Ucraina, è stata un’altra notte di terrore e sofferenza.

TERRORE DAL CIELO. Per l'Ucraina è stata l'ennesima notte di passione. La Russia ha riversato sul suo territorio 26 missili e 597 droni, che si sono abbattuti soprattutto sul Donbas. Il bilancio è di 13 morti e 46 feriti. Il premier, Volodymyr Zelensky, ha usato l'ennesima strage per tornare a fare pressione sulla comunità internazionale perché Kiev venga dotata di nuove armi e vengano introdotte altre, pesanti sanzioni contro Mosca.

