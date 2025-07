Trasferiscono l’ufficio turistico in piena estate | ma si può?

In piena estate, Senigallia si trova di fronte a un movimentato cambiamento: lo spostamento dell'Ufficio Turistico senza preavviso, lasciando cittadini e turisti confusi e disorientati. Il Pd locale non ci sta e torna all’attacco del Comune, chiedendo maggiore trasparenza e pianificazione per tutelare l’immagine della città e garantire un’accoglienza di qualità . La questione evidenzia come le decisioni improvvise possano compromettere il turismo e il senso di comunità .

Il Pd Senigallia va (ancora) all’attacco del Comune. "Siamo nel bel mezzo dell’estate e la nostra cittĂ vede proprio adesso il trasferimento dello IAT, l’ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica comunemente conosciuto a Senigallia come InfocittĂ , con poco preavviso e una comunicazione improvvisata. Numerose sono le segnalazioni da parte di cittadini e turisti rimasti disorientati da questo spostamento, che si somma a una criticitĂ ben nota e diffusa: quella degli orari di apertura, sui quali però non ci sono novitĂ . Trovare infatti lo IAT chiuso il sabato e la domenica mattina è quantomeno un controsenso, considerando che proprio nel fine settimana si concentra il maggior numero di turisti che hanno bisogno di informazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Trasferiscono l’ufficio turistico in piena estate: ma si può?"

