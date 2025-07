sport cultura e enogastronomia a2a sostiene il consorzio turistico

sport, cultura e enogastronomia, elementi fondamentali dell’identità locale, che rendono la Valchiavenna un territorio unico e autentico. Il gruppo A2a, con il suo impegno costante, si impegna a sostenere e promuovere iniziative che valorizzino queste eccellenze, contribuendo a creare un’esperienza indimenticabile per visitatori e residenti. La partnership coinvolge tutta l’attività di Valchiavenna Turismo, allo scopo di sostenere un futuro ricco di tradizione, innovazione e sostenibilità.

Il Consorzio turistico Valchiavenna e A2a per valorizzare e promuovere il territorio. Anche per il 2025 il gruppo continuerà a supportare le iniziative di promozione. Un sostegno che va oltre la sponsorship, per abbracciare una visione e condividere eventi che valorizzano il territorio nel solco della tradizione e con un approccio ecosostenibile. La partnership coinvolge tutta l’attività di Valchiavenna Turismo, allo scopo di sostenere l’attività di valorizzazione e promozione del territorio, e in particolare alcuni degli eventi più importanti in calendario, fra sport, natura, cultura ed enogastronomia, in diverse località della valle: Enjoy Stelvio Valtellina - Passo dello Spluga, Spluga da capogiro, Spluga Celtica a Campodolcino, Pizzo Stella Vertical edition, Una costellazione di eventi, Dì de la Brisaola e Natale a Chiavenna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it