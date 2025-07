Gli umbri e le spese Piace l’auto nuova Bene anche cellulari ed elettrodomestici

L’Umbria si conferma protagonista nel panorama italiano per la crescita degli acquisti di beni durevoli, con un balzo del 6,9%. La mobilità, in particolare l’acquisto di auto nuove, guida questa tendenza, con Perugia al vertice tra le province più dinamiche. Un trend positivo che riflette la fiducia dei cittadini e il dinamismo economico della regione, suggerendo un futuro promettente per i consumi e lo sviluppo locale. La spesa, infatti, continua a crescere, alimentando un ciclo virtuoso di benessere e innovazione.

L’Umbria è la prima regione in Italia a pari merito con la Valle d’Aosta per crescita percentuale degli acquisti di beni durevoli (6,9%). La mobilità guida l’aumento con il traino delle quattro ruote. Perugia la provincia più dinamica, al top nell’espansione dei consumi complessivi (5ª nel paese) e nel mercato delle auto nuove. E’ quanto emerge dall’ Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, fornendo anche i numeri della spesa, che ammonta a 264 milioni. "Alla crescita hanno contribuito soprattutto i comparti legati alla mobilità, con aumenti della spesa del 14.1% per le auto nuove e del 12,8% per quelle usate, andamenti in entrambi i casi più dinamici rispetto all’Italia e all’area di riferimento - sostiene Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli umbri e le spese. Piace l’auto nuova . Bene anche cellulari ed elettrodomestici

In questa notizia si parla di: auto - umbri - spese - piace

Un gruppo di giovani prende a sassate un'auto in via Mar Mediterraneo: identificato un minore, la famiglia paga i danni Vai su Facebook

Gli umbri e le spese. Piace l’auto nuova . Bene anche cellulari ed elettrodomestici.

Bollo auto, in Umbria evasione da 25 milioni di euro - Il Messaggero - Arriva a grandi passi la scadenza più importante per le casse della Regione sul fronte delle tasse automobilistiche (e non solo): quella ... Riporta ilmessaggero.it

In Umbria meno spese per intercettazioni e auto magistrati - Un aumento delle spese per materiale sanitario legato alla prevenzione del Covid e una diminuzione di quelle per le intercettazioni, telefoniche e ambientali, ma anche per auto di servizio e ... Si legge su ansa.it