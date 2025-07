Iannucci scatta la protesta | Comune serve più trasparenza

Marisa Iannucci e le liste di sinistra denunciano un muro di gomma da parte dell’Amministrazione comunale, che si rifiuta di fornire trasparenza sui risultati delle recenti elezioni. Ravenna in Comune, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e il Partito Comunista Italiano chiedono spiegazioni chiare, sostenendo che il silenzio alimenta dubbi e sfiducia nella democrazia locale. È ora di superare questa barriera e favorire un dialogo aperto con i cittadini.

È un "muro di gomma da parte dell’Amministrazione comunale" quello denunciato dalle liste di sinistra di fronte alle richieste di informazioni sui risultati delle elezioni comunali. Ravenna in Comune, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano hanno sostenuto la candidata sindaca Marisa Iannucci, che, pur avendo ottenuto il 3,01%, non è entrata in consiglio comunale perché la somma dei voti delle liste del gruppo non ha raggiunto la soglia. Paolo Secci, coordinatore di Ravenna in Comune, spiega: "Il risultato ha dimostrato che Marisa Iannucci fosse una candidata valida, che è riuscita a superare la soglia che credevamo determinante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Iannucci, scatta la protesta: "Comune, serve più trasparenza"

