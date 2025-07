L’emergenza abitativa Alloggi Erp insufficienti | Servono 450mila euro per le ristrutturazioni

L'emergenza abitativa si fa sempre più pressante: con soli 579 alloggi ERP, il patrimonio pubblico di Roma è insufficiente a soddisfare le esigenze crescenti dei cittadini, mentre i redditi stagnano e il costo della vita aumenta. Servono urgenti interventi di ristrutturazione per 450mila euro, ma le risorse scarseggiano. Una situazione che richiede azioni immediate e concrete per garantire un tetto a chi ne ha più bisogno.

di Ylenia Cecchetti I redditi restano fermi, il costo della vita cresce e l’emergenza abitativa diventa ogni anno più seria. "La situazione? In una parola, disastrosa". Il vicesindaco con delega alla Casa, Nedo Mennuti, traccia un quadro (allarmante) del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Ad oggi in città gli alloggi Erp sono 579: un patrimonio costruito in decenni, che comprende immobili realizzati a partire dal 1922 fino ad arrivare al 2014. "Molti sono vetusti – spiega Mennuti – e hanno un forte bisogno di ristrutturazione. Ma non ci sono i fondi". Dei 579 alloggi, 513 sono attualmente occupati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’emergenza abitativa. Alloggi Erp insufficienti: "Servono 450mila euro per le ristrutturazioni"

In questa notizia si parla di: emergenza - abitativa - alloggi - insufficienti

Famiglia con i figli di 5 e 6 anni rischia lo sfratto, il quartiere scende in piazza. “Milano affronti l’emergenza abitativa” - In via Padova a Milano, una famiglia con due bambini di 5 e 6 anni si trova a un passo dallo sfratto, a soli trenta giorni dalla fine dell'anno scolastico.

L’emergenza abitativa. Alloggi Erp insufficienti: Servono 450mila euro per le ristrutturazioni; Emergenza abitativa a Torino: tra alloggi vuoti e famiglie allo stremo, serve una svolta; Una manovra senza la casa.

Arrivano altri 15 alloggi popolari: "Pronta risposta all’emergenza casa" - Un passo decisivo e immediato per affrontare l’emergenza abitativa e ridare dignità a chi attende da tempo una casa. Segnala msn.com

Punti fermi e obiettivi del Piano casa. L’emergenza abitativa secondo Pedrizzi - Secondo Eurostat in Italia il costo delle abitazioni è sceso del 4% dal 2010 al 2025, mentre a livello europeo c’è stata una crescita media di oltre il 50%. Riporta formiche.net