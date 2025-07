Sicurezza martedì consiglio aperto ai cittadini

Dopo questo atto cruento, la comunità di Vignola si mobilita per rafforzare la sicurezza e ascoltare le voci dei cittadini. Martedì alle 20,30 in municipio, il consiglio comunale aperto sarà un’occasione preziosa per confrontarsi e trovare insieme soluzioni concrete. La partecipazione di tutti è fondamentale: solo uniti possiamo costruire un ambiente più sicuro e sereno per il nostro futuro.

Martedì alle 20,30 in municipio consiglio comunale aperto agli interventi del pubblico. È richiesto dai gruppi di minoranza per parlare del tema della pubblica sicurezza a Vignola, dopo l'episodio dello stupro ai danni di una ragazza avvenuto in centro storico lo scorso 25 giugno (nella foto la marcia per la sicurezza). Invitando i cittadini a partecipare, ieri il capogruppo di "Vignola per Tutti", Angelo Pasini, ha commentato: "Dopo questo atto criminale, avevamo chiesto di verificare la funzionalità del sistema di videosorveglianza (ci risulta che ben 34 delle 110 videocamere presenti a Vignola, alla data del 1° luglio, non trasmettevano nessuna immagine al monitor di controllo gestito dal comando di polizia locale ) e di sapere se c'erano agenti della polizia locale in centro storico nel nuovo ufficio di via Posterla, per l'apertura del quale sono già stati spesi più di 200mila euro dei contribuenti vignolesi tra acquisto dell'immobile e lavori (cui vanno sommate le spese correnti annuali di gestione).