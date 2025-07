Piscina più inclusiva | Il sollevatore mobile

Con disabilità o mobilità ridotta, promuovendo un’ospitalità senza barriere. Un passo avanti verso un mondo più inclusivo, in cui tutti possono godere delle meraviglie dell’acqua con autonomia e sicurezza. La piscina di Casciana Terme diventa così un esempio di come l’innovazione possa abbattere i limiti, dimostrando che l’accessibilità è un diritto fondamentale da valorizzare quotidianamente.

Accessibilità e l'inclusione. Un binomio sempre più strategico. A Casciana Terme è stato compiuto un passo importante. È attivo da questi giorni, alla piscina comunale, un sollevatore mobile per persone con mobilità ridotta, che consentirà l'ingresso e l'uscita dall'acqua in modo sicuro e agevole. Lo strumento, tecnologicamente avanzato e conforme alla normativa, è pensato per garantire la piena accessibilità della struttura anche alle persone con disabilità motorie, contribuendo a rendere l'impianto più inclusivo e moderno. Il sollevatore è mobile, con struttura in acciaio inox e base su ruote, ed è dotato di comandi semplici per facilitarne l'utilizzo da parte dell'operatore in totale sicurezza.