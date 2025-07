Il video subito virale In due si arrampicano in cima a Santa Croce

Un video shock sta facendo il giro del web: due individui si arrampicano sulla storica facciata di Santa Croce, raggiungendo la croce in cima. Un gesto che ha suscitato sdegno e preoccupazione, ma anche domande sulla sua autenticità , data la crescente capacità dell’intelligenza artificiale di creare contenuti falsi. La vicenda si arricchisce di una denuncia ai carabinieri, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulla verifica delle immagini condivise online.

di Stefano Brogioni FIRENZE Un video diventato virale a suon di inoltra e di condivisioni, mostra due soggetti che “scalano“ la facciata della basilica di Santa Croce fino a raggiungere addirittura la croce sulla sommitĂ . Immediato sdegno per lo sfregio a un monumento e preoccupazione per i rischi di certi gesti; ma, in tempi di intelligenza artificiale anche prudenza sulla genuinitĂ del filmato. C’è comunque una denuncia ai carabinieri da parte dell’Opera di Santa Croce, che ha bollato il gesto come "grave e irresponsabile, di estrema pericolositĂ per chi l’ha compiuto e per la salvaguardia del patrimonio artistico". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il video subito virale. In due si arrampicano in cima a Santa Croce

In questa notizia si parla di: croce - santa - virale - subito

Lezione sull’Islam in una quinta elementare di Santa Maria della Croce, è polemica: “Una scelta legittima della scuola” - Una lezione sull'Islam tenuta in una scuola elementare di Santa Maria della Croce ha suscitato polemiche, con alcuni ritenendo che non fosse appropriata.

Il video subito virale. In due si arrampicano in cima a Santa Croce; Video sulla sommità della basilica, l’Opera di Santa Croce: “Verifiche in corso, pronti a denunciare”; Carpi, in auto sul cavalcavia con il cane al guinzaglio – Video.

Video sulla sommità della basilica, l’Opera di Santa Croce: “Verifiche in corso, pronti a denunciare” - Firenze, le immagini di due ragazzi in cima a una delle chiese più famose della città fanno il giro del web. Si legge su msn.com

Si arrampicano sulla facciata di Santa Croce a Firenze, ripresi in video choc - La custodia della basilica annuncia controlli per verificare eventuali danni ... Lo riporta msn.com