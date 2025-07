Schianto | muore un soccorritore Andava in moto ad un funerale

un uomo che incarnava dedizione, coraggio e solidarietà. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva, un dolore che si fa strada tra silenzi e ricordi condivisi. Alessio rappresentava non solo il volontariato, ma anche l’anima più autentica della nostra comunità, pronta a rischiare tutto per salvare gli altri. È un esempio che continuerà a ispirarci nel nostro impegno quotidiano.

Silenzio. Le parole non escono, sono intrappolate in gola, tra lacrime e ricordi. Perchè nessuno, nel mondo - preziosissimo - del volontariato aretino, si capacita della morte di Alessio Rosadi. Aveva 38 anni, aretino doc, con la passione della moto e della divisa di volontario. Tanti anni in giro da un capo all’altro della provincia con la triplice "divisa" di autista, soccorritore e formatore. Una figura di spicco del "sistema 118" aretino. È la seconda vittima nel giro di ventiquattro ore sulle strade alle porte della città. Solo venerdì lo schianto che si è portata via Gianna Corgiatini, 56 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto: muore un soccorritore. Andava in moto ad un funerale

