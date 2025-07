Alluvione e ristori i soldi in mano ai Comuni

Dopo mesi di incertezza e tanta attesa, finalmente arriva una buona notizia per le comunità colpite dall’alluvione delle scorse settimane. Il presidente del consiglio regionale Dino Latini ha annunciato che i fondi dedicati ai ristori sono stati ufficialmente trasferiti ai Comuni, pronta a sostenere aziende e famiglie devastate da quella furia di pioggia. Ora, con le risorse in mano, si apre la strada alla ripresa e al supporto concreto per recuperare tutto ciò che è stato perduto.

Dopo mesi di attesa dopo quelle forti piogge del 18 e 19 settembre scorsi, qualcosa si muove in termini di ristori. Aziende e famiglie li invocano da quella data. Qualcuno ha perso tutto. "Il presidente del consiglio regionale Dino Latini ci comunica ufficialmente che il denaro è stato trasferito venerdì ai comuni, quindi da questo momento in poi i Comuni che hanno anche ricevuto istruzioni su come procedere potranno procedere alla liquidazione – informa Andrea Pesaresi, osimano presidente del comitato alluvione Marche -. Chiediamo loro che vengono fatti velocemente tutti gli adempimenti burocratici e che entro il mese di agosto si proceda alla liquidazione a cittadini e imprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione e ristori, i soldi in mano ai Comuni

In questa notizia si parla di: comuni - alluvione - ristori - soldi

Alluvione 2024, estesi anche ad altri 11 comuni marchigiani gli effetti della sospensione dei mutui - L'alluvione del 2024 ha amplificato le sue conseguenze in undici comuni marchigiani, portando alla sospensione dei mutui per le zone colpite.

La Regione ha garantito che entro il 15 luglio i Comuni colpiti dall’alluvione del 18 e 19 settembre scorso riceveranno il denaro ma c'è un problema Vai su X

Il mio intervento per Toscana Tv in merito ai ristori non ancora erogati dalla struttura commissariale guidata da Eugenio Giani, cioè la regione Toscana. Vai su Facebook

Alluvione e ristori, i soldi in mano ai Comuni; Alluvione, tanti alla riunione all’Aspio: in arrivo i ristori; Pubblicati i bandi comunali per il ristoro dei danni dell’alluvione.

Alluvione e ristori, i soldi in mano ai Comuni - Il presidente del comitato Andrea Pesaresi: "Il presidente Latini ci ha informato che si potrà procedere alla liquidazione da agosto" ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Alluvione, mistero ristori: auto e garage potrebbero essere esclusi - Prato, 16 novembre 2023 – A due settimane dall’alluvione che ha devastato aziende e abitazioni adesso l’attenzione di tutti è focalizzata sui ristori. lanazione.it scrive