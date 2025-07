Un’Accademia nel nome di Righi Parenti

Forlimpopoli, città artusiana e custode dell’eredità di Pellegrino Artusi, ha già celebrato la cultura gastronomica italiana. Ma perché Siena, un’altra gemma enogastronomica, non valorizza anche Giovanni Righi Parenti, una figura simbolo del settore? Mauro Rosati, direttore generale di Qualivita, rilancia con entusiasmo questa proposta, sottolineando come il riconoscimento delle eccellenze sia fondamentale per rafforzare l’identità e l’economia di territori ricchi di tradizione.

Se Forlimpopoli è Città artusiana e amplifica al massimo l’eredità di Pellegrino Artusi, alle origini della cultura gastronomica italiana, perché Siena non deve valorizzare Giovanni Righi Parenti, altro totem del settore, la cui eredità è tanto più rilevante in un terra che sull’enogastronomia fonda uno dei pilastri della propria identità e della propria economia? A rilanciare l’idea è Mauro Rosati, direttore generale di Qualivita, che nei giorni scorsi ha sottoscritto un accordo con Casa Artusi per valorizzare la cultura del cibo e i prodotti Dop e Igp italiani. "Sono convinto che anche Siena dovrebbe fare di più per Giovanni Righi Parenti", dice Rosati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Un’Accademia nel nome di Righi Parenti"

