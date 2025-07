lutto nella cultura addio a emidio girolami

Un altro pilastro della cultura sambenedettese ci lascia: Emidio Girolami, affettuosamente conosciuto come Patata. Figura carismatica e appassionata, ha sempre lottato per migliorare la vita della sua città , lasciando un segno indelebile nel cuore di molti. La sua dedizione e il suo spirito critico rimarranno un esempio di impegno civile e culturale. Il suo ricordo continuerà a vivere tra le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui momenti unici.

Un'altra figura storica della cultura sambendettese lascia la città . E' morto Emidio Girolami. Conosciuto da tutti come Patata. Una figura storica e carismatica della vita culturale sambenedettese la sua, sempre in prima linea per sottolineare quello che non andava nella vita cittadina. Ha anche avuto un breve impegno politico, una decina di anni fa, ma il suo personaggio viene ricordato dai più soprattutto per la sua attenzione e cura nei confronti dei suoi amati libri. Girolami è venuto improvvisamente a mancare a 68 anni. E' stato trovato senza vita nella sua stanza d'albergo a Padova, dove si era recato pochi giorni fa per eseguire un check-up legato alla malattia contro cui stava combattendo da tempo e per prepararsi a una nuova fase di terapia.