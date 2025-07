Il mio trampolino nel mondo. Pupo lancia il tour mille tappe.

Il viaggio musicale di Pupo continua a conquistare cuori: questa sera, ad Arezzo, il celebre artista apre il suo tour "Pupo 50 World Tour" con un’esibizione gratuita che segna l’inizio di un emozionante percorso di celebrazione per i suoi 50 anni di carriera. Un evento imperdibile che si inserisce nel prestigioso Mengo Music Fest, un appuntamento che promette di lasciare il segno nell’estate italiana. Non perdere l’occasione di vivere questa magia musicale!

di Marianna Grazi AREZZO Sarà l’anteprima del tour "Pupo 50 World Tour" a chiudere questa sera l’edizione 2025 del Mengo Music Fest, uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate italiana. Enzo Ghinazzi ha scelto la sua amata Arezzo per lanciare le celebrazioni dei suoi 50 anni di carriera. Un concerto gratuito, voluto insieme al patron del festival Paco Mengozzi. Le esibizioni inizieranno alle 18, con Sudsudden, Corso Italia, Tommiboy dj set e Capaleo ad aprire la serata, che si concluderà con il Trash party finale. In attesa del live, abbiamo intervistato Pupo per farci raccontare emozioni e aspettative di questo importante traguardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it