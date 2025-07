Nardella | soldi mai persi | Donzelli dice bugie Torselli | Pd piagnucola

Nel cuore del dibattito politico fiorentino, la vicenda dei 55 milioni di euro sdoganati a Roma ha acceso nuovamente le tensioni tra Fratelli d’Italia e il Pd locale. Mentre alcuni vedono questa cifra come un’opportunità di rilancio per le periferie, altri accusano di bugie e manovre politiche. La questione si fa sempre più intricata, rivelando le profonde divisioni e le strategie che si nascondono dietro i numeri pubblici.

I 55 milioni di euro sdoganati da Roma che, come anticipato ieri da La Nazione, Firenze potrà ora utilizzare per il rilancio e il maquillage delle sue periferie – dirottando dalle casse comunali la medesima cifra per rimpinguare le risorse destinate al restyling del Franchi – ha riacceso tempo zero uno scontro mai sopito sulla questione tra Fratelli d’Italia e il Pd locale. Ieri le parole del parlamentare meloniano Giovanni Donzelli ("Ritornano alla città i soldi che Nardella aveva perso per lo stadio") hanno guastato l’iniziale piena soddisfazione dell’ex sindaco, oggi europarlamentare dem, per l’arrivo degli agognati soldi all’ombra del Cupolone. 🔗 Leggi su Lanazione.it