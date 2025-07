Prima le botte poi aggredisce i carabinieri

Un'altra notte di tensione sulla Riviera, dove passioni e nervosismo sono sfociati in violenza. Un episodio che ha lasciato il segno, coinvolgendo due uomini e culminando con un intervento dei carabinieri. La cronaca di questa notte torna a mostrare come, spesso, i contrasti possano degenerare in situazioni pericolose. La ricostruzione dei fatti continua, ma il rischio è che episodi simili si ripetano, richiedendo attenzione e interventi tempestivi.

Un’altra notte complicata in Riviera. E il bilancio, questa volta, è stato pesante. Un quarantenne di Ascoli Piceno è finito in ospedale e un coetaneo di origini pugliesi è stato arrestato dopo una violenta lite avvenuta tra il centro cittadino e il lungomare sambenedettese. L’episodio si è verificato nella seconda parte della notte tra venerdì e sabato, quando mancavano poche ore all’alba. Secondo una prima ricostruzione la rissa sarebbe scoppiata per futili motivi ma i carabinieri della compagnia sambenedettese sono al lavoro per ricostruire con esattezza tutto l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e i sanitari del 118, partiti dal presidio Potes dell’ospedale Madonna del Soccorso, che hanno soccorso il ferito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prima le botte, poi aggredisce i carabinieri

