cocciante che emozioni tutte le hit in una sera

Ieri sera, in piazza Napoleone, Riccardo Cocciante ha incantato con uno show straordinario che ha abbracciato tutta la sua carriera: hit indimenticabili e gemme raramente eseguite dal vivo. Un viaggio emozionante, ricco di sorprese, che ha coinvolto migliaia di fan desiderosi di rivivere le sue melodie più amate. La serata si è conclusa lasciando il pubblico con il cuore colmo di emozioni e l’inevitabile desiderio di ascoltarlo ancora una volta.

In qualche modo sorprendente, lo show di ieri sera di Riccardo Cocciante in piazza Napoleone, tappa di un tour che, sì, mette in scena tutte le hit di una carriera lunghissima, ma anche brani meno noti e raramente eseguiti nei live. Come dire, uno sguardo davvero completo su tutta la sua produzione. Davanti a una platea di migliaia di fan adoranti, il set inizia con l’artista, in completo bianco e in piedi, a cantare “Io che sono luce“ e “Uomo“ dal primissimo album “Mu“, con un impatto davvero diverso da altri suoi show. Tanti i musicisti sul palco, dagli archi alle chitarre elettriche e ai cori, per suonare nel miglior modo possibile le composizioni scritte da Cocciante nei vari momenti della sua vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it