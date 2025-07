Lavori alla stazione si continua fino alla fine del mese di luglio

I lavori alla stazione proseguono senza sosta fino alla fine di luglio, assicurando un cambiamento significativo per tutti gli utenti. Dopo la bonifica della pavimentazione, l’area rimane recintata per consentire interventi di dettaglio essenziali, come la messa in quota dei pozzetti. Queste operazioni, sebbene meno visibili, sono fondamentali per garantire la qualità e la durabilità della nuova infrastruttura, migliorando così l’esperienza di viaggio di tutti.

Terminata la fase di bonifica della pavimentazione del piazzale della stazione ferroviaria, per tutta la prossima settimana l'area rimarrà recintata per consentire l'esecuzione di alcune lavorazioni di dettaglio come quelle della messa in quota dei pozzetti. "Queste operazioni – si legge nella nota che è stata inviata dal Comune sui lavori –, sebbene meno visibili, sono fondamentali per garantire la qualità e la durabilità della nuova pavimentazione". Per tale ragione quindi la viabilità in viale Baccarini rimarrà invariata: il tratto tra Piazza Cesare Battisti e Via Laghi e via Oriani continuerà a essere a senso unico in direzione stazione-centro.

