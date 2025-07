MotoGP ‘guerra dei Marchi’ nel GP di Germania? Sarà Marquez contro Bezzecchi il duello per vincere oggi?

La battaglia tra i grandi della MotoGP infiamma il Sachsenring, con Marquez e Bezzecchi protagonisti di un duello epico. Tra passato e presente, i marchi si sfidano sul circuito tedesco per scrivere nuovi capitoli di questa appassionante guerra dei marchi. Chi conquisterà la vetta oggi? La sfida è aperta, e il risultato potrebbe cambiare le sorti di questa stagione mozzafiato. Restate sintonizzati per scoprire chi trionferà nel cuore della Germany!

Un tempo, il Marco era la valuta tedesca. Forse è proprio questa la ragione che rende Marc Marquez così forte al Sachsenring? Scherzi a parte, ‘Marco’ è il nome del giorno, nella sua declinazione iberica e in quella nostrana. Al già citato spagnolo bisogna affiancare Bezzecchi, che ieri è andato vicinissimo a battere il fuoriclasse di Cervera nella Sprint. Complice un errore commesso dal catalano, il riminese ha accarezzato l’idea di far saltare il banco nella gara dimezzata. C’è quasi riuscito, arrendendosi solo all’ultimo giro. È la dimostrazione di quanto margine abbia Marquez in questo tracciato, dove può permettersi di vincere una Sprint pur andando lungo alla prima staccata, ma è anche la conferma dell’ accresciuta competitività di Bezzecchi, finalmente tornato ai livelli del 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it