FdI già in campagna elettorale La battaglia dei maxi manifesti

La corsa alle elezioni regionali si infiamma con i maxi manifesti che dominano le strade, trasformando il paesaggio urbano in un vero e proprio campo di battaglia politica. FdI guida la carica, mentre il centrosinistra cerca ancora la propria strada tra analisi e strategie emergenti. Tra tensioni e alleanze, il futuro della regione si decide anche attraverso questi giganteschi messaggi: la sfida è iniziata, e ogni manifesto conta.

La campagna elettorale per le elezioni regionali è già scattata almeno per il centrodestra e in particolare per FdI. Mentre il Pd e il centrosinistra si guardano allo specchio e cercano di uscire dal senso di smarrimento post ’terremoto’ politico e amministrativo, gli avversari affilano strategie e definiscono la squadra. A sostegno del candidato governatore Alessandro Tomasi da Prato sono pronti, secondo voci sempre più forti (in ordine alfabetico) Gianluca Banchelli, Claudio Belgiorno, Tommaso Cocci, Alice Gigliotti, Dania Melani, Emanuela Paci. Ma sono della partita anche Patrizia Cataldi e Giovanni Sardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it