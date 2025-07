Stiamo per assistere alla finale più bella nella storia di Wimbledon?

la rivalità tra Sinner e Alcaraz sta scrivendo un nuovo capitolo della storia del tennis. La finale di Wimbledon promette emozioni indimenticabili, confermando che il loro duello è destinato a diventare un classico intramontabile. Preparatevi a vivere un confronto epico, perché questa non è solo una partita, ma l'alba di una nuova era.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non c'è storia, Sinner-Alcaraz è la finale a cui ci dobbiamo abituare. È andata così in tutti gli ultimi tornei a cui hanno entrambi partecipato, succede oggi a Wimbledon, e chissà quante volte ancora negli anni a venire. Perché è sempre più chiaro che, chiusa l'epoca dei Big Three - con un Novak Djokovic che conferma di non volersi ritirare ma ammette: «Per me è diventato impossibile battere Sinner o Alcaraz» - si apre quella dei Big Two: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Gqitalia.it