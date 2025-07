Trionfa l’Oca Diodoro-day Dal trenino al ritorno del re Poi i cercatori di pepite e l’anno di Piombo

Un'istantanea magica di una città che, tra storia e tradizione, si trasforma sotto il fascino della notte. L’Oca torna a dominare, portando con sé un’energia contagiosa e un senso di comunità che unisce passato e presente. La festa, tra musica e luci, non è solo un rituale, ma un inno alla vita e alle radici di questa terra. E così, ancora una volta, la leggenda si rinnova, lasciando tutti con il cuore colmo di emozioni.

Cantiere Fontebranda. Poi, come per incanto, dopo cena cambia l’atmosfera. Cala il buio, la città si fa silenziosa. Tanti sono già al mare. E da San Domenico, poi da piazza Matteotti, arriva la musica. I tamburi. I canti. Un torrente luccicante. Coperto d’oro. Sfarzoso nei vestiti, scintillante negli accessori. Eccola l’Oca che s’impadronisce di Banchi di sopra e si riversa nel Campo che l’ha vista trionfare il 3 luglio. Ancora una volta. Di nuovo con Tittia in groppa a Diodoro. Il cavallo ocaiolo (è di Marco Tansini) che, seppure al debutto, ha volato come un veterano. Ispirando molte delle 35 ’storie’ del corteo della vittoria, gigantesco, che gli ha reso omaggio in mille modi. 🔗 Leggi su Lanazione.it