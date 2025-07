I lavori del Consorzio di Bonifica sui 200 corsi d’acqua collinari

Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale sta orchestrando un imponente intervento su oltre 200 corsi d'acqua collinari, con 70 cantieri già completati nel 2024 e un investimento di 22 milioni di euro. In queste settimane partiranno altri sedici progetti, per quasi dieci milioni, garantendo la sicurezza e il ripristino di un reticolo idrico essenziale. Un esempio di come progettazione e determinazione possano fare la differenza per il territorio.

Settanta cantieri completati nel 2024 per un investimento di 22 milioni di euro, altri sedici, per un importo di quasi dieci milioni, al via entro poche settimane: un impegno enorme di progettazione, bandi e affidamenti dei lavori che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale sta portando avanti in accordo con la Regione per il ripristino della sicurezza di quell'impressionante reticolo di corsi d'acqua minori, oltre 200, tutti collinari e contenuti nella vasta area di competenza del Consorzio che si estende per 120mila ettari e venti comuni e va dalla vallata del Santerno e quella del Marzeno (con sconfinamento anche in Toscana), devastati dagli eventi alluvionali del 2023, '24 e della primavera scorsa.

