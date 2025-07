Raphael Gualazzi voce e pianoforte | Il jazz una cultura che va avanti

Un viaggio musicale unico tra passato e presente, cuore pulsante di cultura e passione. Martedì alle 21, il palco del Chiostro di San Francesco di Cesena si anima con Raphael Gualazzi in “Voce Pianoforte”, uno spettacolo che unisce jazz, musica africana e melodia italiana. Con la sua voce coinvolgente e il talento sopraffino al pianoforte, Gualazzi ci invita a scoprire un mondo musicale ricco e imprevedibile. I biglietti per questo evento imperdibile...

Un intimo racconto che spazia tra jazz, musica africana e melodia italiana. Martedì alle 21 sul palco del Chiostro di San Francesco di Cesena arriva Raphael Gualazzi, che porta in scena lo spettacolo Voce pianoforte. Il cantante e musicista, salito alla ribalta nel 2011 con la vittoria di Sanremo giovani, è un performer capace di mescolare jazz, blues, cantautorato e pop in maniera imprevedibile. I biglietti per il concerto, che fa parte di Emilia Romagna festival, sono disponibili sul sito di Vivaticket. In caso di maltempo lo show si terrà al cinema Eliseo. Gualazzi, che tipo di concerto devono aspettarsi i fan? "In scena ci saremo solo io e il mio pianoforte con un omaggio al mio percorso musicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it