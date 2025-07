Incendio devastante Aziende e capannoni ridotti in cenere | L’origine è dolosa

Un incendio devastante ha ridotto aziende e capannoni in cenere, con origine dolosa e un impatto che lascia senza parole. Le immagini di vigili del fuoco tra le macerie e i volti sconvolti dei sopravvissuti testimoniano la tragedia di un giorno che cambierà per sempre le vite coinvolte. La lotta contro il fuoco e il dolore si intrecciano in un racconto di perdita e resilienza. Questo evento segna un capitolo difficile, ma anche una chiamata all’unità e alla rinascita.

Le sagome dei vigili del fuoco si muovono su uno scenario apocalittico. Lamiere accartocciate, materiali ridotti a cenere, il fumo dove fino a poco prima c’erano fiamme impazzite, difficilissime da domare. Il giorno dopo il ricordo di quello che era, e che non c’è più, è tutto nel silenzio e negli occhi dei titolari e di alcuni lavoratori della Verrilli Srl, l’azienda di logistica da cui è partito il rogo: sconvolti da un incendio che si è divorato tutto. Ha interessato tre imprese e cinque capannoni, di alcuni dei quali resta poco o nulla. Questo incendio, oltre alle macerie lascia un sacco di punti interrogativi: la procura sospetta infatti l’origine dolosa del rogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio devastante. Aziende e capannoni ridotti in cenere: "L’origine è dolosa"

