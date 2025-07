Europei calcio femminile 2025 oggi in tv | orari 13 luglio ordine delle partite tv streaming

Oggi, domenica 13 luglio, il calcio femminile europeo si appresta a vivere il suo momento decisivo con la chiusura della fase a gironi dei Campionati Europei 2025 in Svizzera. Con sfide emozionanti alle porte e qualificazioni ancora da definire, il day-12 promette spettacolo e suspense. Ecco gli orari, l’ordine delle partite e come seguire tutto in tv e streaming: il torneo entra nel vivo e voi non potete perdervelo!

Il giorno della veritĂ . Oggi, domenica 13 luglio, s i chiude la prima fase dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Svizzera. In occasione di questo day-12 di gare scenderanno in campo alle 21:00 le ultime quattro formazioni del raggruppamento D, con un discorso qualificazione ancora da chiudere. Sì perchĂ© di fatto l’unica squadra giĂ sicura di accedere ai quarti è la Francia che, in quel di Basilea, sfiderĂ l’ Olanda, team motivato a vincere per poter sperare ancora di poter proseguire il cammino continentale. Non sarĂ per niente facile per la formazione orange, la quale potrĂ sperare solo di ritrovarsi al cospetto di avversarie giĂ con la testa al prossimo appuntamento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 13 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

