Personale scolastico formato grazie ai fondi dell’Europa

Prosegue il suo cammino virtuoso, presso l'Isc Leopardi di Grottammare, il programma Futura Pnrr – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale, che nasce con l'obiettivo di accompagnare il personale scolastico nella transizione digitale e metodologica, promuovendo ambienti didattici avanzati e inclusivi. I docenti sono al centro del processo formativo, in qualità di discenti, per acquisire competenze concrete e applicabili sin da subito nella quotidianità scolastica. In questo contesto si inseriscono le figure di Fulvio Silvestri, docente Ict e formatore esperto nella verticalizzazione dell'intelligenza artificiale per la didattica, e Raniero Di Gregorio, neuropsicologo specializzato nei processi di apprendimento in età evolutiva.