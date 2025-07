Prove di esodo | incidenti e code tangenziale ovest presa d’assalto

L’esodo estivo sulla Tangenziale Ovest di Milano ha raggiunto il suo apice, con code chilometriche e aree di servizio prese d’assalto. Migliaia di vacanzieri in partenza hanno trasformato le strade in un vero e proprio caos, soprattutto vicino all’autostrada A7. La situazione ha messo a dura prova la pazienza di automobilisti e servizi di emergenza. È indispensabile pianificare con attenzione i propri spostamenti per affrontare al meglio questa fase cruciale delle vacanze.

Esodo estivo: code chilometriche e aree di servizio prese d’assalto sulla Tangenziale Ovest. Come previsto, ieri si è registrato il primo vero esodo estivo, con migliaia di vacanzieri in partenza verso le località marittime. La situazione ha creato forti disagi sulla viabilità lungo la tangenziale ovest di Milano, soprattutto in direzione dello svincolo per l’autostrada A7 Milano-Genova, all’altezza di Assago. Fin dalle prime ore del mattino, lunghe code si sono formate in prossimità della barriera di Assago, uno dei principali snodi autostradali per va verso la Liguria. La Milano-Genova si è confermata tra le arterie più intasate del weekend, con traffico intenso e rallentamenti per diversi chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prove di esodo: incidenti e code, tangenziale ovest presa d’assalto

In questa notizia si parla di: esodo - code - tangenziale - ovest

Tangenziale di Bologna bloccata e code in A14: grande esodo per il ponte del 2 giugno - Il grande esodo per il ponte del 2 giugno ha già preso piede e la tangenziale di Bologna è in tilt, con lunghe code che si allungano sull'A14.

Prove di esodo: incidenti e code, tangenziale ovest presa d’assalto; Addio code sull’autostrada A1 tra Milano e Lodi, arriva la quarta corsia: il 2025 è l’anno decisivo; Estate 2024: previsioni di traffico fino a Ferragosto.

Prove di esodo: incidenti e code, tangenziale ovest presa d’assalto - Esodo estivo: code chilometriche e aree di servizio prese d’assalto sulla Tangenziale Ovest. Da msn.com

Esodo estivo: bollino rosso sulla Tangenziale Ovest di Milano ... - MSN - Dopo un venerdì di intenso traffico, oggi il grande esodo verso le vacanze estive sta mettendo a dura prova il nodo autostradale di Milano che comunque sta reggendo. Si legge su msn.com