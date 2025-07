forteto la tragica fine del fedelissimo di fiesoli

Un tragico epilogo scuote il cuore della comunità del Forteto, simbolo di un passato controverso. A pochi giorni dal suo cinquantesimo compleanno, la perdita di uno dei più fedeli seguaci di Fiesoli getta ancora più luce sulle ombre di questa storia complessa e dolorosa. La sua vita, intrecciata con quella della comunità, si conclude in un silenzio che invita a riflettere su un capitolo oscuro della nostra regione.

FIRENZE Si è tolto la vita, in casa, in Mugello. Lo ha trovato sua figlia, che gli venne affidata quando il Forteto poteva tutto, al tribunale dei minori di Firenze. Fra un mese ne avrebbe compiuto cinquant'anni, un po' meno della metà vissuti proprio dentro la comunità fondata da Rodolfo Fiesoli, il "profeta" deceduto nel maggio scorso a Padova, dove si trovava in detenzione domiciliare presso una Rsa. Era uno dei suoi fedelissimi, anche se non era mai stato un imputato al processo. Forse una vittima inconsapevole, che negava le accuse che erano costate un nuovo arresto a Fiesoli ("tutte bugie"), e obbediva alla linea, fino a inventarsi coppia per poter ottenere, secondo i collaudati schemi della comunità-setta, l'affidamento di uno di quattro fratellini.