Incendio in casa tre persone in ospedale

Un incendio improvviso ha sconvolto il quartiere di San Marone, coinvolgendo tre persone e lasciando un appartamento inagibile. La scintilla è partita da un frigorifero, causando un rogo che ha messo in pericolo la vita dei residenti. Due persone sono state trasportate in ospedale per lievi intossicazioni, mentre una terza è stata sottoposta a controlli. La comunità ora si stringe intorno a chi ha vissuto questa paura, cercando di ricostruire la serenità perduta.

Incendio in un appartamento nel quartiere di San Marone, due persone in ospedale per leggera intossicazione da fumo, una terza per accertamenti, l’abitazione dichiarata inagibile per i danni causati dalle fiamme. Ieri mattina tanta paura in via Ippolito Nievo, dove il corto circuito sprigionatosi da un frigorifero ha innescato un rogo che ha distrutto la cucina dell’abitazione dove vive un 68enne con problemi di mobilità , al terzo piano di uno stabile. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 e sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco. Questi hanno portato sul posto autopompa e autoscale e impegnato mezza squadra in servizio (l’altra era mobilitata nel contemporaneo soccorso a una persona in un’abitazione del centro) riuscendo a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il proprietario di casa, spaventato anche per la difficoltà a deambulare, e una 93enne al piano di sopra, con l’appartamento invaso dal fumo, e infine a soccorrere un terzo uomo che, per lo spavento, si era rifugiato nella zona del tetto e che è stato comunque accompagnato in ospedale, pur senza avere inalato monossido di carbonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in casa, tre persone in ospedale

In questa notizia si parla di: incendio - persone - ospedale - casa

Devastante incendio lascia una famiglia senza niente… Lanciata una campagna di raccolta fondi on line. Più di 250 donazioni solo nelle prime 24 ore sommergono di affetto le persone di Sonnino - Un devastante incendio ha ridotto in cenere la casa della famiglia Farinella a Sonnino Scalo, portandoli a perdere ogni cosa.

Perugia, incendio in casa nella notte: tre persone in ospedale, morto il gatto https://ift.tt/VPE2dYb https://ift.tt/PriDKzR Vai su X

Incendio in casa di un'accumulatrice seriale, nessun ferito. Evacuato palazzo popolare a Milano, donna è seguita da ospedale #ANSA Vai su Facebook

Incendio in casa, tre persone in ospedale; Civitanova, inferno di fuoco e fumo in casa scatenato dal frigorifero: due persone all'ospedale intossicate; Perugia, incendio in casa nella notte: tre persone in ospedale, morto il gatto.

Incendio in casa, tre persone in ospedale - Allarme in via Nievo: intossicati dal fumo il proprietario dell’appartamento e una vicina, al pronto soccorso anche un terzo residente ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Inferno di fuoco e fumo in casa: due persone all'ospedale intossicate - Scoppia l'incendio in casa, scatenato da una scintilla nel frigorifero: due persone all'ospedale. Si legge su corriereadriatico.it